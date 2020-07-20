Son dakika haberi! Bodrum'da "Bir Tenor Aranıyor" müzikali sahnelendi - Son Dakika

Son dakika haberi! Bodrum'da "Bir Tenor Aranıyor" müzikali sahnelendi

Son dakika gelişmesine göre Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Ankara Devlet Opera ve Balesi "Bir Tenor Aranıyor" adlı müzikal komediyi sahneledi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Ankara Devlet Opera ve Balesi "Bir Tenor Aranıyor" adlı müzikal komediyi sahneledi.

Beşiktaş, derbi galibiyeti sonrası sosyal medyadan Fenerbahçe'ye gönderme yaptı
Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Başakşehir'in şampiyonluğunu sahada futbolcularla kutladı
Konyaspor cephesi, Trabzonspor'un penaltısına sosyal medyadan tepki gösterdi

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen "Bodrum Kaleiçi Etkinlikleri" kapsamında, Ken Ludwing'in "Bir Tenor Aranıyor" adlı ödüllü oyunu, Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği'nde sanatseverlerle buluştu.

Etkinlik alanına ateşleri ölçülerek alınan izleyenler, aralarında birer koltuğu boş bırakarak oturdu.

Doğan Çelik'in yönettiği, koreografisi Yeşim Oktar'a ait iki perdelik müzikal komedinin piyanistliğini Yaman Dikener yaptı.

Otel odasında geçen müzikalde, ünlü bir tenorun yaşadığı komik olaylar anlatılıyor. Tenorun yediklerinden rahatsızlanıp konsere çıkamaması ve yerine yeteneği keşfedilmeyen kişinin çıkmasını konu alan oyun ilgiyle izlendi.

"Bodrum Kaleiçi Etkinlikleri" 21-22 Temmuz'da Samsun Devlet Opera ve Balesinin sahneleyeceği, müziği Melih Kibar'a ait "Hisseli Harikalar Kumpanyası" ile devam edecek.

Bodrum, Muğla, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 04:11 Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Son dakika haberi! Bodrum'da 'Bir Tenor Aranıyor' müzikali sahnelendi - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

00:57 Beşiktaş, derbi galibiyeti sonrası sosyal medyadan Fenerbahçe'ye gönderme yaptı 00:52 Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Başakşehir'in şampiyonluğunu sahada futbolcularla kutladı 23:50 Konyaspor cephesi, Trabzonspor'un penaltısına sosyal medyadan tepki gösterdi 23:00 Son Dakika: Antalyaspor'a 1-0 mağlup olan Ankaragücü, Süper Lig'den düşen ilk takım oldu 21:50 Parkta yürüyüş yapan 3 kadın, karşılarına çıkan ayı ile selfie çekti 17:44 Şeyma Subaşı, Elle Türkiye dergisinin yaz sayısının kapak fotoğrafı için poz verdi 17:27 10 ila 19 yaş aralığındaki çocukların koronavirüsü daha çok bulaştırdığı tespit edildi 17:04 İçişleri Bakanlığı, Twitter'da Mehmet Metiner hakkında paylaşım yapan hesabın Bakan Soylu'nun oğluna ait olmadığını açıkladı 17:03 Kuyuda cansız bedenleri bulunan anne ve oğlunu tanıdıkları öldürmüş 16:18 Damat adayı, ayrıldığı sözlüsü ve ailesinin korkulu rüyası oldu! Pompalıyla eve ateş açtı 15:32 Televizyon dünyasında son yılların en büyük transferi! Cüneyt Arkın, Kuruluş Osman'da oynayacak 15:31 Sosyal medya fenomeni Anna Mya, NBA'in Disney World kampüsüne davet edildi 15:08 Muğla'da kaybolan genç kızdan 3 gündür haber alınamıyor 12:32 Mısır, Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesine tepki gösterdi 12:22 Sahte sandığı 50 TL'lik banknotun hatalı basım olduğunu öğrenen kadın tekliflere açık
Beşiktaş, derbi galibiyeti sonrası sosyal medyadan Fenerbahçe'ye gönderme yaptı
00:57
Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Başakşehir'in şampiyonluğunu sahada futbolcularla kutladı
00:52
Konyaspor cephesi, Trabzonspor'un penaltısına sosyal medyadan tepki gösterdi
23:50
Son Dakika: Antalyaspor'a 1-0 mağlup olan Ankaragücü, Süper Lig'den düşen ilk takım oldu
23:00
Parkta yürüyüş yapan 3 kadın, karşılarına çıkan ayı ile selfie çekti
21:50
Şeyma Subaşı, Elle Türkiye dergisinin yaz sayısının kapak fotoğrafı için poz verdi
17:44
10 ila 19 yaş aralığındaki çocukların koronavirüsü daha çok bulaştırdığı tespit edildi
17:27
İçişleri Bakanlığı, Twitter'da Mehmet Metiner hakkında paylaşım yapan hesabın Bakan Soylu'nun oğluna ait olmadığını açıkladı
17:04
Kuyuda cansız bedenleri bulunan anne ve oğlunu tanıdıkları öldürmüş
17:03
Damat adayı, ayrıldığı sözlüsü ve ailesinin korkulu rüyası oldu! Pompalıyla eve ateş açtı
16:18
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2020 04:32:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi! Bodrum'da "Bir Tenor Aranıyor" müzikali sahnelendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]