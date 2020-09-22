Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Büyük Ada'da çıkan yangın vatandaşlarca söndürüldü.
Göltürkbükü Mahallesi açıklarındaki Büyük Ada'da dumanların yükseldiğini gören vatandaşlardan bazıları, tekne ve jet-skilerle adaya ulaştı.
Yangın, vatandaşların yaptığı müdahaleyle yayılmadan kontrol altına alındı.
Soğutma çalışmasının yapıldığı yangında, yaklaşık 5 dönümlük otluk alanın zarar gördüğü öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 19:03 - Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri! Bodrum'da Büyük Ada'da çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika