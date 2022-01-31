Üye Girişi
Son dakika haberi: Bodrum'da feci kaza: 1 ölü - Son Dakika

Son dakika haberi: Bodrum'da feci kaza: 1 ölü

31.01.2022 16:34
Son dakika haberi: Bodrum'da feci kaza: 1 ölü

Son dakika habere göre Muğla'nın Bodrum ilçesinde kamyonetin altında kalan motosiklet sürücüsü, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kamyonetin altında kalan motosiklet sürücüsü, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza, Gölköy Mahallesi'nde meydana geldi. Yalıkavak - Torba yolunda seyreden Ömer G. idaresindeki kamyonet, Gölköy'de U dönüşü yaptı. O esnada aynı istikamete seyreden Fatih Kandak idaresindeki motosiklet, kamyonete çarptı.

Kamyonetin altında kalan motosiklet sürücüsü ağır şekilde yaralandı. İhbar üzerine jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Kamyon sürücüsü ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza anı yol üzerindeki güvenlik kameralarına yansıdı.

Evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenilen Fatih Kandak'ın bir şirkette satın alma müdürü olarak görev yaptığı öğrenildi. Cenazesi, yarın Milas'ta toprağa verilecek. - MUĞLA

Son dakika haberi: Bodrum'da feci kaza: 1 ölü
Son dakika haberi: Bodrum'da feci kaza: 1 ölü
Son dakika haberi: Bodrum'da feci kaza: 1 ölü
Son dakika haberi: Bodrum'da feci kaza: 1 ölü

YORUMLAR
500

Kamyonet, Bodrum, Muğla, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi: Bodrum'da feci kaza: 1 ölü - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
16:31 Mahkeme salonundan atıldılar! Katledilen Azra'nın duruşmasında yumruklu saldırı
16:13 Kasımpaşa, Uros Spajic ile sözleşme imzaladı
16:13 Merkez Bankası'ndan hükümete açık mektup: Enflasyonla mücadelede liralaşma hayati önem taşıyor
16:05 Eski CHP İzmir Milletvekili Veli Aksoy yaşamını yitirdi
15:57 Kanlıca'daki tarihi yalı için tahliye davası
16:02 Bizim Köyün Kızları yarışmacısı Kübra Ece neden intihar etti!
15:57 Tencereyi şalvarına gizleyerek çaldı! O anlar kameralara yansıdı
15:54 A Milli Takım'ın kalecisi Sinan Bolat Fenerbahçe'de
15:53 Son dakika! Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de başladı!
15:31 Donan gölün üstünde futbol oynadılar! Eğlence anları drone ile görüntülendi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2022 16:40:14. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberi: Bodrum'da feci kaza: 1 ölü - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement