Son dakika haberi! Bodrum'da film gibi hırsızlık olayı; çalınan botlarını tesadüfen yol kenarında gördü - Son Dakika

Son dakika haberi! Bodrum'da film gibi hırsızlık olayı; çalınan botlarını tesadüfen yol kenarında gördü

Gelen son dakika haberlerine göre Bodrum'da film gibi hırsızlık olayı; çalınan botlarını tesadüfen yol kenarında gördü Bodrum'daki botun çalınma anı kameralara yansıdı Muğla'nın Bodrum ilçesinde denizdeki kiralık botu çalan hırsızlar kiralama şirketinde çalışan kadının dikkati sayesinde bulundu.

Bodrum'da film gibi hırsızlık olayı; çalınan botlarını tesadüfen yol kenarında gördü

Bodrum'daki botun çalınma anı kameralara yansıdı

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde denizdeki kiralık botu çalan hırsızlar kiralama şirketinde çalışan kadının dikkati sayesinde bulundu. Çalındıktan sonra römorköre yüklenerek götürülen botun Yatağan'ın girişinde römorkörün lastiğinin patladığı ve bu sayede botu denize indiremedikleri ortaya çıktı. Filmleri aratmayan hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Kurban Bayramı'nın 1'inci günü Göltürkbükü mahallesi Hekimköy koyundan çalınan lüks bot için ekipleri harekete geçti. Bot kiralama şirketine ait olan botun çalınma anları ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Denizden yüzerek gelen bir şahıs botun bağlı olduğu iskeleye gelerek önce botu tutan ipleri kesiyor. Daha sonra sessiz bir şekilde botu bağlı olduğu iskeleden götürüyor.

Tesadüfün böylesi görülmedi

Botun çalınmasının ardından Sahil Güvenlik ekipleri ve jandarma ekipleri botu bulmak için çalışma başlattı. Kurban Bayramı'nın 4'üncü günü bot şirketinde çalışan Derya Güçlü Bodrum'dan, Akyaka'ya tatile giderken Yatağan girişinde lastiği patlak bir römorkör üzerinde bot gördü. Bota yaklaşınca kendi şirketlerine ait çalınan bot olduğunu fark eden Güçlü, durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine geeln polis ekipleri hırsızları kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.

Botu tesadüfen bulduğunu ifade eden Derya Güçlü "Botumuz bayramın 1'inci günü çalınmıştı. Bizde bayramın 4'üncü günü Akyaka'ya tatile giderken yol kenarından botumuzu gördük. Daha sonra patronlarına bilgi verdim. Onlarda polislerle beraber gelerek botumuzu teslim aldık. Belirli markaların servisiyiz ve elimizde olan botlarda belirli markalar. Çalındığı zamanda botun görseline hakim olduğumuz için yoldan geçerken tesadüfen gördüm" ifadelerini kullandı.

Bot sahibi Selçuk Şen ise botu bir müşteriye kiraladıklarını söyleyerek " Bayramın 1'inci günü sabah çalındığı haberini aldık. Biz biraz etrafa bakındık, gerekli birimlere de haber verdik. Sonrasında bir dönüş olmadı bizde bu durumu kabullendik. Sonra bizim çalışanımız Derya hanım tatile giderken haber verdi. Yatağan bölgesinde seyir halindeyken botun yol kenarından römorkörün üzerinde durduğunu görüyor. Muhtemelen çektikleri römorkörde bir arıza olduğu için durmuşlar. Ekiplerle aynı anda orada olduk ve çalanlarla ilgilide işlem yapıldı. Detaylar araştırma yapılıyor muhtemelen bunların arkasında bir şebeke var. Bunlar şebeke olarak çalıştıkları için bu hırsızlık olayı çok oluyor. Denizden yüzerek geliyorlar. Başka bir deniz aracı ile gelip denize atlayıp yüzüp botun bağlı olduğu ipleri kesip çalıyorlar. Botu çalıştırmadan belirli bir mesafe götürüyor ve daha sonra çalıştırıp düz kontak yapıp gidiyorlar.

Bir günde 5 bot çaldılar

Deniz Ticaret Odası Bodrum şubesi Hukuk Müşaviri Av. Baran Akçan bir günde Bodrum'da 5 deniz botu çalındığını belirterek "Maalesef son yıllarda çok ciddi oranlarda tekne, bot hırsızlığında artış yaşanmış durumda. Bunun sebebi daha önceden göçmen kaçakçılığının yoğun olarak yapıldığı zamanlarda çalınan tekne ve botlarla mülteciler taşınıyordu. Göçmen kaçakçılığının azalmasıyla birlikte azaldı derken bu yılda örgütlü bir suç halinde karşımıza çıkıyor. Teknelerin çalınması sahte ve gerçek dışı belgelerle yurt içinde ve yurt dışında satılıyor. Haksız bir kazanç sağlanıyor. Deniz ticaret odası olarak üyelerimizden gelen talep ve şikayetler doğrultusundan özellikle kolluk kuvvetleriyle ve gerektiği zamanda adli mekanizmalarla ortak çalışmalar yapıyoruz. Onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Elimizde belge ve evrak geçtiğinde adli makamlarla paylaşıyoruz. Şu anda tek bir tane tekne yakalandı ama bu teknenin çalındığı akşam yaklaşık 5, 6 tekne aynı bölgeden çalınmış durumda. Bir suç örgütü oldukları belirleniyor. Bu tekne bulundu, bunun devamında neler olacak, savcılık çalışmalarını sürdürüyor. Emniyet güçleri de çalışmalarını sürdürüyor" dedi.

Son dakika haberi! Bodrum'da film gibi hırsızlık olayı; çalınan botlarını tesadüfen yol kenarında gördü

Bodrum, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2020 15:26

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi! Bodrum'da film gibi hırsızlık olayı; çalınan botlarını tesadüfen yol kenarında gördü - Son Dakika
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