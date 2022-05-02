Son dakika haberi... BODRUM'DA KONTEYNERDE KORKUTAN YANGIN - Son Dakika
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Son dakika haberi... BODRUM'DA KONTEYNERDE KORKUTAN YANGIN

02.05.2022 17:03

Son dakika haberlerine göre MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, inşaat şantiyesinde işçilerin kaldığı konteynerde yangın çıktı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, inşaat şantiyesinde işçilerin kaldığı konteynerde yangın çıktı. Ekiplerin müdahalesi sonrası yangın söndürülürken konteyner kullanılmaz hale geldi.

Yalıkavak Geriş Mahallesi'nde bir inşaat şantiyesi içerisinde bulunan işçilerin kaldığı konteynerde saat 11.30 sıralarında elektrik kontağından kaynaklı yangın çıktı. Alevler ve dumanlar Yalıkavak'ın birçok noktasından görülürken ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yoğun uğraşları sonucu yangın ormanlık alana sıçramadan kısa süre içerisinde söndürüldü. Yangında herhangi bir can ve mal kaybı meydana gelmezken, konteyner kullanılmaz hale geldi.

Son dakika haberi... BODRUM'DA KONTEYNERDE KORKUTAN YANGIN
Son dakika haberi... BODRUM'DA KONTEYNERDE KORKUTAN YANGIN
Son dakika haberi... BODRUM'DA KONTEYNERDE KORKUTAN YANGIN
Son dakika haberi... BODRUM'DA KONTEYNERDE KORKUTAN YANGIN

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Bodrum'da işçilerin kaldığı konteyner yandı Bodrum'da işçilerin kaldığı konteyner yandı Son dakika haberi | Bodrum'da şantiyede çıkan yangın söndürüldü Son dakika haberi | Bodrum'da şantiyede çıkan yangın söndürüldü

İnşaat, Bodrum, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... BODRUM'DA KONTEYNERDE KORKUTAN YANGIN - Son Dakika


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