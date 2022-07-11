Son dakika haberi | Bodrum'da makilik alanda yangın - Son Dakika
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Son dakika haberi | Bodrum'da makilik alanda yangın

11.07.2022 20:03
Son dakika haberi | Bodrum'da makilik alanda yangın

Son dakika habere göre Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaklaşık 1 hektar makilik ve otluk küle döndü.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaklaşık 1 hektar makilik ve otluk küle döndü. Hızlı müdehale sonucunda yangın yaklaşık 40 dakikada kontrol altına alındı.

Yangın, Gündoğan Mahallesi Bayraktepesi mevkiinden meydana geldi. Gündoğan sakinleri Bayraktepesi'nden çıkan alevleri görünce durumu itfaiye ekiplerine haber veridi. Alevler bir anda rüzgarında etkisiyle tüm bayrak tepesini sardı. Geniş bir alana yayılmaması için yangın söndürme uçağı havanda müdahale etti. Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri de hızlı müdahale sonucunda 40 dakikada yangını kontrol altına aldı. Soğutma çalışması yapılan bölgede yaklaşık 1 hektar makilik ve otluk alan zarar gördüğü öğrenildi. Yapılan ilk incelemeler sonucunda yangının elektrik trafosundan çıktığı tespit edildi. - MUĞLA

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Kaynak: İHA

Gündoğan, Bodrum, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | Bodrum'da makilik alanda yangın - Son Dakika

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