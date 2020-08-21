Son dakika haberi... Bodrum'da orman yangını - Son Dakika

Muğla'nın Bodrum ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan yapılan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Mazı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yangın çıktı.
Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 ilk müdahale aracı, 8 arazöz, 3 helikopter, çok sayıda orman işçisi ile Muğla Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye araçlarıyla müdahale edilen yangın, yerleşim yerlerine sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.
Nedeni tespit edilmeye çalışılan yangında yaklaşık 1 hektarlık alan zarar gördü.