Son dakika haberi... Bodrum'da otluk alanda başlayıp işçi konteynerlerine sıçrayan yangın söndürüldü

Son dakika haberi... Muğla'nın Bodrum ilçesinde, otluk alanda başlayıp inşaat işçilerinin kaldığı konteynerlere sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, otluk alanda başlayıp inşaat işçilerinin kaldığı konteynerlere sıçrayan yangın kontrol altına alındı. Gündoğan Mahallesi Çetiliburnu mevkisindeki otluk alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarında etkisiyle kısa sürede yayılan alevler, bölgedeki bir inşaata ait işçilerin kaldığı yaklaşık 15 konteynere sıçradı. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın söndürme çalışmaları sırasında yaralanan bir işçi hastaneye kaldırıldı. Dumandan etkilenen 2 işçiye de sağlık görevlileri ayakta tıbbi müdahalede bulundu. Yoğun uğraşlar sonucu kontrol altına alınan yangında, konteynerler kullanılamaz hale geldi. Bölgede soğutma çalışması başlatıldı.

Son Dakika

Sergen Yalçın ve Başkan Çebi arasında büyük kavga! Sergen'in Beşiktaş dönemi sona mı eriyor?

Ağır silahlarla kaçan aşırı sağcı Belçikalı askerin hedefi ortaya çıktı: Maasmechelen'deki bir cami

Mahkeme TOKİ'nin yaptığı projeyi iptal etti, devletin milyonlarca lirası çöpe gitti

Kanseri 3 kez yenip hayata tutundu! Yeşilçam'ın güzeli Bahar Öztan son halini sevenleriyle paylaştı

Son dakika: Türkiye Kıbrıs Türkü'nü bir kez daha kimseye muhtaç etmedi! KKTC'nin tarımı için can suyu olacak proje hayata geçiyor

Dehşete düşüren cinayet! 50 yaşındaki adamı öldürüp, halıya sarıp araziye atmışlar

Son yılların en büyük bombası patlamak üzere! Lionel Messi, Fatih Terim'in öğrencisi oluyor

Uzman isimden dikkat çeken çıkış: Bundan 80 sene sonra İstanbul'da yaşayanlar yaz turizmi için Bodrum'a ve Antalya'ya gidemeyecek