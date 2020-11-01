Muğla'nın Bodrum ilçesinde, çıkan yangında yaklaşık 1 hektar otluk ve ağaçlık alan zarar gördü.

Akyarlar Mahallesi Kemer mevkisindeki otluk ve ağaçlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında yaklaşık 1 hektar otluk ve ağaçlık alan tahrip oldu.