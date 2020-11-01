Son dakika haberi | Bodrum'da otluk ve ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü
01.11.2020 14:29
Son dakika haberleri... Muğla'nın Bodrum ilçesinde, çıkan yangında yaklaşık 1 hektar otluk ve ağaçlık alan zarar gördü.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, çıkan yangında yaklaşık 1 hektar otluk ve ağaçlık alan zarar gördü.
Akyarlar Mahallesi Kemer mevkisindeki otluk ve ağaçlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.
İhbar üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında yaklaşık 1 hektar otluk ve ağaçlık alan tahrip oldu.
Son Dakika Fenerbahçeli Ozan Tufan, Leicester City'nin radarına girdi Manchester City, Partizan'dan Filip Stevanovic'i transfer etti Paşinyan'ı Azerbaycan yalanı da kurtarmadı! Rusya kapıyı gösterdi 4 kişilik ailenin cansız bedenlerini çıkarırken gözyaşlarına hakim olamadı Hastanenin havalandırmasından kaçarak firar eden koronalı mahkum sahilde yakalandı Şizofren katil zanlısı, yaşlı adamın başını ve cinsel organını kesip okul bahçesine attı Eski Başbakan Mesut Yılmaz, İstanbul'da ebediyete uğurlandı Aileleri enkaz altındaki vatandaşların TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan isteği kahretti: Kepçelerle kazmasınlar