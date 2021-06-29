MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Yusuf Acar (64) hayatını kaybetti, otomobil sürücüsü Ercüment Uçaklı (53) ise gözaltına alındı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında, İslamhaneleri Mahallesi Yunus Büyükkuşoğlu İlkokulu kavşağında meydana geldi. Muğla'dan Bodrum yönüne giden Ercüment Uçaklı yönetimindeki 34 VH 8441 plakalı otomobille Yusuf Acar idaresindeki 48 BH 357 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle metrelerce sürüklenen motosiklet sürücüsü, evli ve 3 çocuk babası Yusuf Acar, kaskı takılı olmasına rağmen başına darbe aldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, ilk incelemede Acar'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Dereköy Mahallesi'nde çiftçilik yaptığı öğrenilen Acar'ın cansız bedeni, Bodrum Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Otomobil sürücü Ercüment Uçaklı'yı gözaltına alan jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.