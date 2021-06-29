Son dakika haberi... Bodrum'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika

Acar'ın cenazesi, güvenlik güçlerinin kaza yerinde yaptığı incelemenin ardından Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Devrilen motosikletin sürücüsü, ihbar üzerine gelen 112 Acil Sağlık görevlilerinin kaza yerinde yaptığı müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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