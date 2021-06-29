Muğla'nın Bodrum ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Yusuf Acar'ın (64) kullandığı 48 BH 357 plakalı motosiklet, Turgutreis-Bodrum kara yolu İslamhaneleri mevkisinde, Ercüment U. yönetimindeki 34 VH 8441 plakalı otomobille çarpıştı.
Devrilen motosikletin sürücüsü, ihbar üzerine gelen 112 Acil Sağlık görevlilerinin kaza yerinde yaptığı müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Acar'ın cenazesi, güvenlik güçlerinin kaza yerinde yaptığı incelemenin ardından Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi... Bodrum'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika