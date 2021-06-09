Son dakika haberi: Bodrum'da sahilde ölü deniz kaplumbağası bulundu - Son Dakika

Muğla'nın Bodrum ilçesinde caretta caretta cinsi deniz kaplumbağası, ölü halde kıyıya vurdu.

Sabah saatlerinde İçmeler mevkiinde yürüyüşe çıkan Mehmet Dağoğlu, deniz kenarında ağır bir koku fark etti. Kokunun geldiği yere giden Dağoğlu, 50 kilogramın üzerinde yetişkin bir deniz kaplumbağasının ölü şekilde kıyıda olduğunu gördü. Haber verilmesi üzerine bölgeye Bodrum Belediyesi ekipleri sevk edildi. Sırtındaki kabuklarının soyulmuş olduğu görülen kaplumbağa, Bodrum Belediyesi ekiplerince uygun bir yere gömülmek üzere götürüldü.

Kaplumbağayı nasıl bulduğunu anlatan turizmci Mehmet Dağoğlu, "Ben her sabah İçmeler mevkiinde yürüyüş yaparım. Bugün sabah bir koku fark ettim. Kıyıya doğru yaklaştığımda kaplumbağayı gördüm. Neden öldüğünü bilmiyorum. Sırtındaki kabukları kırıktı. Bir tekne de çarpmış olabilir. Hayvanı o halde görünce çok üzüldüm. Dün burada yoktu. Bugün kıyıya vurdu galiba" ifadelerini kullandı. - MUĞLA