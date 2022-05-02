Son dakika haberi | Bodrum'da şantiyede çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi | Bodrum'da şantiyede çıkan yangın söndürüldü

02.05.2022 15:19
Son dakika haberi | Bodrum'da şantiyede çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haberler: Muğla'nın Bodrum ilçesinde, bir inşaata ait şantiyede çıkan yangın kontrol altına alındı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, bir inşaata ait şantiyede çıkan yangın kontrol altına alındı.

Geriş Mahallesi'ndeki inşaattan dumanların yükseldiğini fark eden işçiler, durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, konteynerlerin olduğu alandaki yangına müdahale etti. Ormanlık alana sıçramadan söndürülen yangında, bazı konteynerler zarar gördü.

Polis ekipleri, yanan alanda inceleme yaptı.

Son dakika haberi | Bodrum'da şantiyede çıkan yangın söndürüldü
Son dakika haberi | Bodrum'da şantiyede çıkan yangın söndürüldü
Son dakika haberi | Bodrum'da şantiyede çıkan yangın söndürüldü
Son dakika haberi | Bodrum'da şantiyede çıkan yangın söndürüldü

YORUMLAR
500
Marmaris'e gelen dev yolcu gemisi esnafın yüzünü güldürdü Marmaris'e gelen dev yolcu gemisi esnafın yüzünü güldürdü SPOR Trabzonspor'un şampiyonluk coşkusu Bodrum'da sokaklara taştı SPOR Trabzonspor'un şampiyonluk coşkusu Bodrum'da sokaklara taştı

Bodrum, Yangın, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Bodrum'da şantiyede çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika


Son Dakika
15:04 Başarılı oyuncu Pelin Öztekin'den basın mensuplarına şaşırtan çıkış: Çıkın hayatımdan
14:32 Ayrılma aşamasında olduğu nişanlısını öldüren kadın, aynı tüfekle intihar etti
14:31 Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bayram paylaşımı! Fotoğrafta bulunan bebeklere özel vurgu yaptı
14:29 Otomobilini benzinle ateşe veren vatandaş yardım tekliflerini "Söndürmeyin" diyerek reddetti
14:01 Üzerine televizyon düşen 2 yaşındaki Kumsal yaşamını yitirdi
14:00 Şaşkınlık yaratan hırsızlık yöntemi! Pis işleri için küçük çocuğu böyle kullandılar
13:58 Apartman boşluğuna düşen hırsız kendini dövmeye başladı!
13:57 Bakan Bilgin, milyonları hayal kırıklığına uğrattı! "1 Mayıs'ta emekliye ek zammı açıklayacağım" sözlerinin altı boşmuş
13:05 Ekrem İmamoğlu sosyal medyadan seslendi! Askıda fatura çağrısında bulundu
13:00 Babacan'dan 6'lı masa hakkında dikkat çeken açıklama: 6 genel başkan ayrı ayrı şeyler söylüyor, vatandaş bize güvenir mi?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2022 15:31:45. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberi | Bodrum'da şantiyede çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement