Muğla'nın Bodrum ilçesinde, bir inşaata ait şantiyede çıkan yangın kontrol altına alındı.

Geriş Mahallesi'ndeki inşaattan dumanların yükseldiğini fark eden işçiler, durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, konteynerlerin olduğu alandaki yangına müdahale etti. Ormanlık alana sıçramadan söndürülen yangında, bazı konteynerler zarar gördü.

Polis ekipleri, yanan alanda inceleme yaptı.