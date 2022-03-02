Son dakika haberi... Bodrum'da seyir halindeki kamyonette yangın çıktı - Son Dakika
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Son dakika haberi... Bodrum'da seyir halindeki kamyonette yangın çıktı

02.03.2022 14:20
Son dakika haberi... Bodrum'da seyir halindeki kamyonette yangın çıktı

Son dakika haberler: Bodrum ilçesinde seyir halindeki kamyonette çıkan yangın söndürüldü.

Bodrum ilçesinde seyir halindeki kamyonette çıkan yangın söndürüldü.

Zahir D. idaresindeki 48 UE 908 plakalı kamyonetin motor kısmında, Gündoğan Mahallesi'nde seyir halindeyken yangın çıktı.

Dumanları fark eden sürücü, aracı durdurarak durumu itfaiyeye bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince söndürülen yangında, kamyonet kullanılamaz hale geldi.

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Gündoğan, Yangın, Bodrum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Bodrum'da seyir halindeki kamyonette yangın çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Bodrum'da seyir halindeki kamyonette yangın çıktı - Son Dakika
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