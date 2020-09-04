Son dakika haberi... Bodrum'da toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi - Son Dakika

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde toplu taşıtlarda, koronavirüs salgını nedeniyle denetim gerçekleştirildi.

Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, koronavirüs nedeniyle toplu taşıma araçlarını kontrol etti. Durdurulan araçlarda vatandaşların ve sürücülerin sosyal mesafe kurallarına uyup uymadığı, maske takıp takmadıklarına bakıldı. Ayrıca toplu taşıma araçlarının kapasitesinin dışında yolcu bindirip bindirmediği de kontrol edildi.