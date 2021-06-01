Muğla'nın Bodrum ilçesinde meydana gelen tek taraflı trafik kazasında 22 yaşındaki bir genç yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Kaza gece saatlerinde Milas - Bodrum karayolunda meydana geldi. Bodrum'dan Milas istikametine seyreden Hasan Y. idaresindeki 31 ANY 61 plakalı otomobil, Güvercinlik'te sürücüsünün kontrolünden çıktı. İçerisinde 4 kişi bulunan otomobil, orta refüje ve refüjdeki aydınlatma direğine çarpıp takla atarak karşı şeride geçti. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri kaza yerine sevk edildi. Otomobildeki sürücü Hasan Y. ile Yılmaz K. ve Sevda T. yaralandı. 3 yaralı, 112 Acil Sağlık ambulanslarıyla hastaneye sevk edilirken hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Otomobilde bulunan 22 yaşındaki Radiye Altuntaş'ın ise yaşamını yitirdiği öğrenildi. Altuntaş'ın cenazesi, hastane morguna götürüldü. Kazada otomobilin ağır hasar aldığı görüldü. Kazayla ilgili soruşturma açıldı. - MUĞLA