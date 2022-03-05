Son dakika haberi! Bodrum'da Ukraynalılar bir kez daha 'Savaşa hayır' dedi - Son Dakika

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde yaşayan Ukraynalılar, Rusya'nın ülkelerine yönelik askeri harekatına tepki gösterdi. Bodrumlu Ukraynalılar Dernek Başkanı İrina Demiroğlu, "Çok acı çekiyoruz ve savaşa hayır diyoruz. Rusya saldırmayı durdurursa savaş olmayacak. Ukrayna savaşmayı bırakırsa artık Ukrayna olmayacak" dedi.

Bodrumlu Ukraynalılar Derneği, Rusya'nın Ukrayna'ya harekatına 2'nci kez düzenledikleri eylemle tepki gösterdi. Sosyal medyada örgütlenen dernek üyeleri ve savaş karşıtı Türk vatandaşları Belediye Meydanı'nda bir araya geldi. Ukraynalılar, açtıkları pankartlarla Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin aleyhinde slogan attı. Konuşma yapan Bodrumlu Ukraynalılar Dernek Başkanı İrina Demiroğlu, "Putin, Ukrayna'ya karşı bir savaş başlattı. Rusya, Ukrayna'yı yok etmeyi, güç kullanarak topraklarını ele geçirmeyi ve işgal kontrolünü kurmayı amaçlıyor. Ukrayna uluslararası hukuka göre, kendini savunma hakkını uygulamaya koydu. Asla pes etmeyeceğiz. Stratejik ortağımız Türkiye'yi ve Türk halkını bu zor zamanda bizi desteklemeye çağırıyoruz. Bir çocuk öldü demesi kolay, benim evladım öldü demeyi denesene. Bizim için bunlar gazete başlığı değil. Bizim ailelerimiz orada. Çok acı çekiyoruz ve savaşa hayır diyoruz. Rusya saldırmayı durdurursa savaş olmayacak. Ukrayna savaşmayı bırakırsa artık Ukrayna olmayacak" dedi.