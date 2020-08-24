MUĞLA'nın Bodrum ilçesinin en ünlü beach cluplarından Maçakızı'nda, maske takma ve sosyal mesafe kuralına uyulmaması nedeniyle iki grup arasında kavga çıktı. 2 grubun yumruklarla birbirine girdiği kavga, işletmenin güvenlik görevlileri tarafından ayrıldı. Kavga, diğer müşteriler tarafından cep telefonları ile görüntülendi.

Bodrum'un Göltürkbükü Mahallesi'nde bulunan ve her yıl tatil sezonu başında menüsündeki fiyatlar ile gündeme gelen ünlü beach club Maçakızı'nda, dün kavga çıktı. İddiaya göre, bir grup, maske takmadıkları ve sosyal mesafeye de uymadıkları ileri sürülen yabancı turistlerden oluşan başka bir grubu uyardı. Bunun üzerine iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede yumrukların konuştuğu kavgaya dönüştü. İşletmenin özel güvenlik görevlileri müdahale ederek tarafları ayırdı. O anlar mekandaki diğer müşteriler tarafından cep telefonları ile görüntülendi. Tarafların birbirinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.