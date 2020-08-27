Son dakika haberi | Bodrum'da uyuşturucu baskını: 1 gözaltı
Son dakika habere göre BODRUM'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda bir kişinin evinde yapılan aramada satışa hazır halde metamfetamin ele geçirildi.
BODRUM'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda bir kişinin evinde yapılan aramada satışa hazır halde metamfetamin ele geçirildi. 1 kişi gözaltına alındı.
Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Cevat Şakir Mahallesinde A.T 'nin uyuşturucu madde ticareti yaptığına yönelik bilgi aldı. Bir ay takip edilen şüphelinin evine ekiplerce operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramada satışa hazır halde metefatemin ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılacağı öğrenildi.
Son Dakika Hasımların kavgası kanlı bitti! 2 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, bir kişi ambulansın içinde öldürüldü Waalwijk forması giyen Anas Tahiri, Beşiktaş'tan teklif aldığını doğruladı Sağlık Bakanı Koca, 18 ilin sağlık müdürüyle toplantı yaptı! Alınacak tedbirler konuşuldu Defne Samyeli bikinili pozlarını paylaştı! Düzgün fiziğiyle gençlere taş çıkardı Ali Babacan, AK Parti oylarını bölebilir mi? Mahir Ünal, merak edilen soruya anketlerle yanıt verdi Çukur'un 4. sezon 2. fragmanı yayınlandı! Yamaç gözyaşlarına hakim olamadı Kadınların koronavirüse karşı daha dayanıklı olmalarının sırrı çözüldü 3 yıldır aranan firari FETÖ'cü, çatı arasında yarı çıplak halde yakalandı Ölüm orucundaki avukat Ebru Timtik, hayatını kaybetti Koronavirüs tedavisi gören iki doktor hayatını kaybetti Manchester City, Lionel Messi'ye 100 milyon euro ve 3 oyuncu teklif edecek Aycan Yanaç pembe bikinili pozunu paylaştı, Sercan Yıldırım'dan yorum gecikmedi Her söylediğiyle gündem olan Mehmet Ceyhan, salgının kontrolden çıkma nedenlerini tek tek sıraladı Hakkari'de define heyecanı! Küp bulundu, hafriyat çalışması durdu Zoom toplantısında kamerasının kapalı olduğunu zanneden devlet memuru, sekreteri ile ilişkiye girdi