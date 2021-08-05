Muğla'nın Bodrum ve Milas ilçelerinde orman yangınından zarar gören alanlar havadan görüntülendi.

Bölgede bir haftadır devam eden yangınlar, Türkiye'nin çeşitli il ve ilçelerinden ekiplerin çalışmasıyla havadan ve karadan kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Yanan alanlar Muğla Orman Bölge Müdürlüğünce helikopterden görüntülendi.

Görüntülerde, yangında geniş bir alanın zarar gördüğü görülüyor.