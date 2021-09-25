*Ahırkapı'ya demirletildi.
İSTANBUL Boğazı'nda 2. gemi kazası oldu. Tekirdağ'dan Rusya'ya giden kuru yük gemisinin Boğaz'dan çıkışı sırasında balıkçı teknesiyle çarpışması sonucu su almaya başladı. Olay yerine kurtarma ekipleri yönlendirildi. VOLZHSKIY-40 isimli geminin Ahırkapı Demir Sahası'na emniyetle demirletildiği belirtildi.
Kıyı Emniyetinden yapılan açıklamada, "Tekirdağ'dan Rusya'ya giden 140 m. boyundaki VOLZHSKIY-40 adlı kuru yük gemisinin Boğaz çıkışı yapmaktayken balıkçı teknesiyle çatışması sonucu kılavuz kaptanımız, KIYEM-8 ve KEGM-3 botlarımız, geminin su aldığını bildirmesi üzerine KURTARMA-11 römorkörümüz gemiye yönlendirildi.VOLZHSKIY-40 isimli gemi, Gemi Trafik Hizmetleri koordinasyonunda Kılavuz kaptanımız eşliğinde, KURTARMA-11 römorkörümüz ve KEGM-3 botumuz refakatinde Ahırkapı Demir Sahası'na emniyetle demirletilmiştir." denildi.
Görüntü dökümü: --------------------Olay yerinden fotoğraflar
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi: İSTANBUL-(ek bilgi) BOĞAZ'DA 2. KAZA - Son Dakika