Son dakika haberi | "Boğaziçi Dayanışması" hesabının sahibi olduğu iddia edilen Beyza Buldağ'ın ifadesi ortaya çıktı - Son Dakika

Son dakika haberi | "Boğaziçi Dayanışması" hesabının sahibi olduğu iddia edilen Beyza Buldağ'ın ifadesi ortaya çıktı

08.02.2021 17:31
Son dakika haberi |

Son dakika haberleri... Twitter'daki "Boğaziçi Dayanışması" adlı hesabın sahibi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan ve "suç işlemeye alenen tahrik etme" ile "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarından tutuklanmasına karar verilen şüpheli Beyza Buldağ'ın avukatları, hakimlikte, müvekkillerinin Türkiye İşçi Partisi...

Twitter'daki "Boğaziçi Dayanışması" adlı hesabın sahibi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan ve "suç işlemeye alenen tahrik etme" ile "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarından tutuklanmasına karar verilen şüpheli Beyza Buldağ'ın avukatları, hakimlikte, müvekkillerinin Türkiye İşçi Partisi üyesi olduğunu söyledi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylara ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, Twitter'daki "Boğaziçi Dayanışması" sosyal medya hesabının sahibi olduğu iddiasıyla İzmir'de gözaltına alınan ve dün akşam saatlerinde tutuklanan Beyza Buldağ'ın hakimlikteki ifadesi ortaya çıktı.

İstanbul Nöbetçi 7. Sulh Ceza Hakimliği'nde sorgusu yapılan Buldağ, üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini belirterek, şunları öne sürdü:

"Bahsi geçen hesap Şubat 2020'de açılmış ve ben o zaman Boğaziçi Üniversitesi öğrencisiydim ama şu an Mimar Sinan Üniversitesinde öğrenim görmekteyim. Üniversiteme geçmeden çok önce hesabı da devretmiştim. Çok uzun süredir kullanmıyorum. Bu hesabı bir gruba devrettim. Kullanıcı tek değil, ben de bu hesabı tek başıma hiçbir zaman kullanmadım. Üniversite öğrencisiyim, sınavlarım var, okulumu çok seviyorum ve devam etmek istiyorum. Söz konusu paylaşımları ben yapmadım, bir yıl önce kullanmıştım bu hesabı, bu paylaşımları istesem de yapamam."

Buldağ ifadesinde ayrıca, sabit ikametgah sahibi olduğunu ve kaçma şüphesi bulunmadığını söyleyerek, serbest bırakılmasını talep etti.

Şüphelinin avukatlarından Yelda Koçak ise müvekkilinin ilk 3 yıl Boğaziçi Üniversitesi'nde okuduğunu ve geçen yıl Mimar Sinan Üniversitesi'ne geçtiğini beyan ederek, "Müvekkilimin 7-8 aydır Boğaziçi Üniversitesi ile alakası kalmamıştır. Bahsi geçen gruba şifreleri vermiş ve bağlarını kapatmıştır. Söz konusu güncel paylaşımlar yapılırken sürekli İzmir'de ailesinin yanındadır. Anıl ve Şilan'a dair paylaşımları müvekkil yapmamıştır ayrıca yapsa dahi haklıdır. Müvekkil siyasi parti üyesidir. Türkiye İşçi Partisi üyesidir, birlikte aynı partiye üye olan arkadaşlarının serbest bırakılmasına dair paylaşım yapabilir." diye konuştu.

Avukat Şerif Özgür Urfa da savcılığın sevk yazısında gözaltına alınan ve tutuklanan kişiler için yapılan paylaşımlara değindiğini belirterek, "Aynı partide olan biri hakkında serbest bırakılmasına dair paylaşımı yapması son derece insancıl, hukuka uygun, şiddet içermeyen, ifade ve düşünce özgürlüğü kapsamındadır." dedi.

Şüphelinin diğer avukatı Onur Güneş ise müvekkilinin sağlık sorunları olduğunu ve hayatını cezaevi şartlarında sağlıklı şekilde idame ettiremeyeceğini savunarak, serbest bırakılmasını talep etti.

Nöbetçi Hakimlikçe, şüpheli Beyza Buldağ'ın "suç işlemeye alenen tahrik etme" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarından tutuklanmasına karar verilmişti.

İşçi Partisi, Türkiye, Twitter, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | 'Boğaziçi Dayanışması' hesabının sahibi olduğu iddia edilen Beyza Buldağ'ın ifadesi ortaya çıktı - Son Dakika


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