Son dakika haberi | - Boğaziçi Üniversitesi önündeki eyleme ilişkin 14 kişi daha yakalandı - Son Dakika

Son dakika haberi | - Boğaziçi Üniversitesi önündeki eyleme ilişkin 14 kişi daha yakalandı

06.01.2021 09:53

Son dakika haberler: - Boğaziçi Üniversitesi önündeki eyleme ilişkin 14 kişi daha yakalandı Boğaziçi Üniversitesine rektör ataması sonrası yaşanan protestolar sırasında "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" ile "görevli memura mukavemet" suçlarını işledikleri iddiasıyla haklarında gözaltı kararı...

- Boğaziçi Üniversitesi önündeki eyleme ilişkin 14 kişi daha yakalandı

İSTANBUL - Boğaziçi Üniversitesine rektör ataması sonrası yaşanan protestolar sırasında "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" ile "görevli memura mukavemet" suçlarını işledikleri iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 14 kişi daha bu sabah düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs Ana Giriş Kapısı önünde "Üniversitemizde kayyum rektör istemiyoruz" başlığı altında açıklama ve protesto gösterisi gerçekleştirenlerden "2911 sayılı Kanun'a muhalefet" ve "görevli memura mukavemet" suçlarını işledikleri tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik yeni bir çalışma başlattı.

Yürütülen soruşturma kapsamında, il genelinde birçok adrese yapılan eş zamanlı operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 14 kişiyi yakalanarak gözaltına alındı.

Son dakika haberi | - Boğaziçi Üniversitesi önündeki eyleme ilişkin 14 kişi daha yakalandı
Son dakika haberi | - Boğaziçi Üniversitesi önündeki eyleme ilişkin 14 kişi daha yakalandı
Son dakika haberi | - Boğaziçi Üniversitesi önündeki eyleme ilişkin 14 kişi daha yakalandı
Son dakika haberi | - Boğaziçi Üniversitesi önündeki eyleme ilişkin 14 kişi daha yakalandı

Muhalefet, Gözaltı, Rektör, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | - Boğaziçi Üniversitesi önündeki eyleme ilişkin 14 kişi daha yakalandı - Son Dakika


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