Son dakika haberi | Boğaziçi Üniversitesi önündeki gösterilere ilişkin gözaltına alınan şüphelilerden 2'sinin tutuklanması istendi - Son Dakika

Son dakika haberi | Boğaziçi Üniversitesi önündeki gösterilere ilişkin gözaltına alınan şüphelilerden 2'sinin tutuklanması istendi

07.01.2021 19:03
Son dakika haberi | Boğaziçi Üniversitesi önündeki gösterilere ilişkin gözaltına alınan şüphelilerden 2'sinin tutuklanması istendi, System.String[]

Bir son dakika haberine göre Boğaziçi Üniversitesine rektör ataması sonrası yapılan basın açıklaması ve protestolar sırasında "2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" ve "görevli memura mukavemet" suçlarını işledikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 24 şüpheliden 2'si tutuklama, 21'i adli...

Boğaziçi Üniversitesine rektör ataması sonrası yapılan basın açıklaması ve protestolar sırasında "2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" ve "görevli memura mukavemet" suçlarını işledikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 24 şüpheliden 2'si tutuklama, 21'i adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi, bir şüpheli serbest bırakıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince, Beşiktaş'ta Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs Ana Giriş Kapısı önünde "Üniversitemizde kayyum rektör istemiyoruz" başlığı altında basın açıklaması ve protesto gösterisi gerçekleştirenlerden "2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" ve "görevli memura mukavemet" suçlarını işledikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 40 kişiden 24'ünün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Soruşturma savcılığınca ifadeleri alınan 24 şüpheliden 1'i serbest bırakılırken, 2 şüpheli tutuklama, 21 şüpheli ise adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılmaları talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Şüphelilerin İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ndeki sorguları sürüyor.

Süreç

Boğaziçi Üniversitesine rektör ataması sonrası yapılan basın açıklaması ve protestolar sırasında "2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" ve "görevli memura mukavemet" suçlarını işledikleri gerekçesiyle 40 kişi gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerden 7'sinin terör örgütü MLKP'nin gençlik yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri saptanırken, 2'sinin terör örgütü TKP/ML, 1'inin terör örgütleri PKK/KCK ile DHKP/C, 1'inin terör örgütü THKP/C ve 1'inin de terör örgütü TKEP/L faaliyetlerine katıldıkları belirlenmişti.

Diğer 28 şüphelinin ise çeşitli sol marjinal grupların düzenlediği eylemlere katıldıkları öğrenilmişti.

Gözaltına alınan 40 şüpheliden 24'ü sabah saatlerinde İstanbul Adliyesi'ne sevk edilirken, 16 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirilmişti.

Muhalefet, İstanbul, Rektör, Terör, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Boğaziçi Üniversitesi önündeki gösterilere ilişkin gözaltına alınan şüphelilerden 2'sinin tutuklanması istendi - Son Dakika


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