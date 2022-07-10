Trafikte aksamaya neden olan kazada, tüneldeki bazı panolar zarar gördü.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Mersin'de Boğsak Tüneli'ndeki zincirleme trafik kazası ulaşımı aksattı - Son Dakika

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