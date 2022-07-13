Son dakika haberi! Boğulma ihbarı ekipleri harekete geçirdi, gördükleri cisim 'kütük' çıktı - Son Dakika
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Son dakika haberi! Boğulma ihbarı ekipleri harekete geçirdi, gördükleri cisim 'kütük' çıktı

13.07.2022 15:07
Son dakika haberi! Boğulma ihbarı ekipleri harekete geçirdi, gördükleri cisim 'kütük' çıktı

Son dakika 3. sayfa haberi... Sinop'ta bir vatandaş açıkta gördüğü siyah cismi insan zannederek 'birisi boğuluyor' diye ihbar etti, ekipler botla yanaştığında ise 'kütük' çıktı.

Sinop'ta bir vatandaş açıkta gördüğü siyah cismi insan zannederek 'birisi boğuluyor' diye ihbar etti, ekipler botla yanaştığında ise 'kütük' çıktı.

Sinop'un Stat mevkisinde plajda denize giren vatandaşlar, yaklaşık 100 metre açıkta gördüğü siyah bir cismi insana benzetti. Martıların da üzerinde uçuştuğu cisim için ekipler harekete geçti. 112'ye düşen ihbar sonrası sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi, Sinop Belediyesi cankurtaran ekipleri ise zodyak bot ile cisme yaklaştı. Asayiş ve dalgıç polis ekipleri ise plajda hazır bulundu. Bot ile açıktaki cisme yanaşan ekipler, Batı Karadeniz'de yaşanan sel afeti sonrası denize karışan kalıntılardan olduğu tahmin edilen bir kütük olduğunu fark etti. Cankurtaran ekipleri botla kıyıya dönerek polislere durumu aktardıktan sonra bölgeden ayrıldı. - SİNOP

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Kaynak: İHA

Sinop, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi! Boğulma ihbarı ekipleri harekete geçirdi, gördükleri cisim 'kütük' çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi! Boğulma ihbarı ekipleri harekete geçirdi, gördükleri cisim 'kütük' çıktı - Son Dakika
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