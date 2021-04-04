Son dakika haberi! Boks kampında Kazakistanlı 2 antrenör ve 1 sporcunun koronavirüs testi pozitif çıktı

Türkiye, Ukrayna ve Kazakistan Milli Kadın Boks Takımları, Tokyo Olimpiyat Oyunları hazırlıkları için Trabzon'da kampa girdi. Kazakistan Olimpik Kadınlar Boks Milli Takımı'nda 2 antrenör ve 1 sporcunun koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından Trabzon'da karantinaya alındılar.

Tokyo Olimpiyat Oyunları kapsamında Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenecek olan Dünya Kota Müsabakaları için Türkiye'nin yanı sıra Ukrayna ve Kazakistan'dan gelen milli kadın boks sporcuları, Trabzon'da 22 Mart'ta kampa girdi. Olimpiyat Elemeleri Hazırlık Kampı'nın son günlerinde hazırlık müsabakaları yapan sporcular, tamamlanan kamp sonunda ülkelerine dönebilmek için koronavirüs testinden geçti. Yapılan test sonucuna göre Kazakistanlı 2 antrenör ve 1 sporcunun koronavirüs testi pozitif çıktı. Kamp sonunda yaşanan olumsuz durum üzerine Kazakistanlı 2 antrenör ve 1 sporcu, kentte yerleştirildikleri yurtta karantinaya alındı. Test sonuçları negatif çıkan diğer sporcular, ülkelerine geri dönerken, Türk sporcular ise tedbir amaçlı kamp çalışmalarına ara vermek durumunda kaldı.

Kentte tedbir amaçlı kamp karantinasına alınan 3 Türk milli sporcu ile teknik heyetteki 3 kişinin, genel sağlık durumlarının iyi olduğu, kendilerinde herhangi bir belirti de olmadığı öğrenildi. Salı günü testten geçecek olan milli sporcuların, sonuca göre ara verilen kamp çalışmalarına yeniden başlaması bekleniyor.