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Bölgesel Kros Ligi'nde yarı final heyecanı - Son Dakika

Bölgesel Kros Ligi'nde yarı final heyecanı

18.12.2021 15:40
Bölgesel Kros Ligi'nde yarı final heyecanı

18 ARALIK 2021BASIN BÜLTENİBölgesel Kros Ligi'nde yarı final heyecanıBURSA - Turkcell U14-U16-U18 Kulüpler ve İl İlçe Karmaları Bölgesel Kros Ligi Yarı Finali heyecanı, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde yaşandı.

18 ARALIK 2021

BASIN BÜLTENİ

Bölgesel Kros Ligi'nde yarı final heyecanı

BURSA - Turkcell U14-U16-U18 Kulüpler ve İl İlçe Karmaları Bölgesel Kros Ligi Yarı Finali heyecanı, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde yaşandı.

Bursa'da sporun ve sporcunun her zaman yanında olan Bursa Büyükşehir Belediyesi, U14-U16-U18 Kulüpler ve İl İlçe Karmaları Bölgesel Kros Ligi Yarı Finaline ev sahipliği yaptı. Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından 6 kategoride ferdi ve takım müsabakaları Hüdavendigar Kent Parkında çekişmeli yarışlara sahne oldu. Müsabakaya Türkiye genelinden 25 ilden 440'a yakın sporcu katılım sağladı.

Yarışmada U14 Kız grubu 1500 m, U14 Erkek grubu 2000 m, U16 kız grubu 2000 m, U16 Erkek grubu 3000 m, U18 Kız grubu 3000 m, U18 Erkek grubu 4000 m mesafede yarıştı.

Çekişmeli yarışların sonunda U14 kızlarda Zeynep Özkara 4: 24'lük derecesi ile, U14 erkeklerde Doruk Saldamlı 5: 33'lük derecesi ile, U16 kızlarda Ceyda Melek Pınar 6: 11'lik derecesi ile, U16 erkeklerde Hasan Uzun 8: 36'lık derecesi ile, U18 kızlarda Merve Karakaya 9: 35'lik derecesi ile ve U18 erkeklerde Ayetullah Baz 11: 26'lık derecesi ile birinci oldu.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Bölgesel Kros Ligi'nde yarı final heyecanı
Bölgesel Kros Ligi'nde yarı final heyecanı
Bölgesel Kros Ligi'nde yarı final heyecanı
Bölgesel Kros Ligi'nde yarı final heyecanı
Bölgesel Kros Ligi'nde yarı final heyecanı

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Hisarcık, Bursa, Toplum, Spor, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Bölgesel Kros Ligi'nde yarı final heyecanı - Son Dakika


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