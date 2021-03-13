Son dakika haberi: Bolivya'nın eski geçici Devlet Başkanı Anez "darbe" davası kapsamında gözaltında - Son Dakika

Bolivya'da eski geçici Devlet Başkanı Jeanine Anez'in "darbe davası" kapsamında yürütülen soruşturmada gözaltına alındığı bildirildi.

Bolivya'da Kasım 2019'da dönemin Devlet Başkanı Evo Morales'in ordudan gelen baskı sonucu istifa etmesinin ardından geçici olarak devlet başkanlığı görevini üstlenen Jeanine Anez "darbe davası" kapsamında Beni eyaletine bağlı Trinidad bölgesinde gözaltına alındı. Bolivya Devlet Bakanı Eduardo del Castillo sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bolivya halkına Jeanine Anez'in yakalandığını ve şu anda polisin elinde olduğunu bildiriyorum" ifadelerini kullandı.

Anez ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bolivya ve dünya siyasi zulümle hükümet tarafından tutuklandım" ifadelerine yer verdi. 2019'daki siyasi kriz için yürütülen yargı sürecinin temelsiz olduğunu iddia eden Anez, "Hükümet beni hiç gerçekleşmemiş bir darbeye katılmakla suçluyor. Bolivya ve tüm Bolivyalılar için dua ediyorum" dedi.

Anez hakkında 2019 yılındaki krizle ilgili dün iki savcı tarafından tutuklama emri çıkarılmıştı.

Ülkede 2019 yılında yaşanan siyasi krizde Anez, Evo Morales'in darbeyle indirilmesinden sonra iktidara gelmiş, söz konusu durumu, "Bir darbe değil, anayasal bir durum" olarak nitelendirmişti.

Ne olmuştu?

Bolivya'da 20 Ekim 2019'da dönemin Devlet Başkanı Evo Morales'in kazandığı genel seçimlerin ardından muhalefet yanlıları hile yapıldığı iddiasıyla sokaklara dökülmüştü. Protestolar her geçen gün şiddetini arttırırken Bolivya ordusu Morales'e darbe tehdidinde bulunmuştu. Baskılara dayanamayarak 10 Kasım'da istifasını sunan Morales, siyasi sığınmacı olarak önce Meksika'ya sonra Arjantin'e gitmişti. İstifa eden Morales'in yerine geçici olarak Anez geçmiş, başlayan protesto gösterileri ve ardından yaşanan şiddet olaylarında resmi ölü sayısı 29 olarak açıklanmıştı. 18 Ekim 2020'de düzenlenen genel seçimlerde Morales'in adayı Luis Arce Catacora seçimden zaferle çıkmıştı.

Morales, desteklediği Catacora'nın seçimi kazanmasının sonra ülkeden ayrılışının 1. yılında ülkesine dönmüştü. - LA PAZ