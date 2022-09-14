Son dakika haberi! Bolu'da 1 kişinin öldüğü zehirlenme vakalarında hastanede 5 hasta kaldı - Son Dakika
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Son dakika haberi! Bolu'da 1 kişinin öldüğü zehirlenme vakalarında hastanede 5 hasta kaldı

14.09.2022 10:13
Son dakika haberi! Bolu'da 1 kişinin öldüğü zehirlenme vakalarında hastanede 5 hasta kaldı

Son dakika haberi... BOLU'da, 1 kişinin öldüğü, 141 kişinin de kanlı ishal nedeniyle hastanelik olduğu Yuva köyünde, tedavisi devam eden 5 kişi kaldı.

BOLU'da, 1 kişinin öldüğü, 141 kişinin de kanlı ishal nedeniyle hastanelik olduğu Yuva köyünde, tedavisi devam eden 5 kişi kaldı. Serviste tedavi gören hastaların sağlık durumlarının iyiye gittiği bildirildi. Köyde evlere şebeke suyu verilirken, içme suyu ihtiyacı ise dışarıdan getirilen hazır sularla karşılanıyor.

Merkeze bağlı Yuva köyü Çaydurt Mahallesi'nde, Kurban Bayramı ile başlayan süreçte, çoğu çocuklarda olmak üzere karın ağrısı, mide bulantısı ve kanlı ishal görüldü. Hastaneye aralıklarla götürülen çocuklar ve yetişkinlerin ilk belirlemelere göre sudan zehirlendiği tespit edildi. Tetkikler sonucu çocuklarda bağırsak enfeksiyonu görüldü, bazı hastalarda ishal nedeniyle böbrek yetmezliği başladı. Durumu ağırlaşan hastalar, başka şehirlerdeki hastanelere götürüldü. 141 kişi zehirlendi, 1 kişi yaşamını yitirdi. Tedavileri tamamlanan 135 kişi taburcu oldu. Yoğun bakım hastası bulunmazken, hastanede halen serviste tedavisi devam eden 5 kişi kaldı. Bu hastaların da sağlık durumlarının iyiye gittiği ifade edildi.

BORULAR DEĞİŞTİRİLDİYuva köyündeki tüm şebeke suyu hatlarının boruları değiştirildi. Köydeki su depoları da tamamen temizlendi. Köye şebeke suyu verilirken, içme suyu ihtiyacı, tedbir amacıyla dışarıdan getirilen sularla sağlanıyor. Ayrıca halkın kirlilik tespit edilen kuyu sularını da kullanmasına izin verilmiyor.RAPOR AÇIKLANMADIKöye içme suyu sağlayan kaynaklardan alınan numunelerde suda mikroba rastlandığı belirtildi. Ancak mikroba neden olan etkenler ve mikrobun türüyle ilgili henüz açıklama yapılmadı.

Olayla ilgili adli soruşturmanın devam ettiği bildirildi.


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Bakan Varank, temmuz ayı sanayi üretimi verilerini değerlendirdi Açıklaması Bakan Varank, temmuz ayı sanayi üretimi verilerini değerlendirdi Açıklaması BOLU'DA 1 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ ZEHİRLENME VAKALARINDA HASTANEDE 5 KİŞİ KALDI BOLU'DA 1 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ ZEHİRLENME VAKALARINDA HASTANEDE 5 KİŞİ KALDI
Kaynak: DHA

Kurban Bayramı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Bolu'da 1 kişinin öldüğü zehirlenme vakalarında hastanede 5 hasta kaldı - Son Dakika

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