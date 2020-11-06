Bolu'da, ayakkabı tabanında toz esrar ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda durdurulan bir araçta arama yapıldı.
Araçtaki kişinin üst aramasında ayakkabı tabanına gizlenmiş 205 gram olan toz esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından "uyuşturucu madde ticareti" suçundan Bolu Adliyesine sevk edildi.
- Kaynak: AA
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