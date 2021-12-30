BOLU'DA DEAŞ OPERASYONUNDA 2 KİŞİ YAKALANDI - Son Dakika

BOLU'da, polisin operasyonu ile terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla Irak uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.
Bolu Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki Borazanlar ve Bahçelievler Mahallelerinde DEAŞ üyelerinin saklandıkları eve baskın düzenledi. Irak uyruklu İ.M.A.A. ve O.H.A.A. gözaltına alındı. İki şüphelinin örgütün eylemlerinde yer aldığı iddia edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler bugün adliyeye sevk edildi.
Kaynak: DHA
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