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Son dakika haberi... Bolu'da DEAŞ operasyonunda 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Son dakika haberi... Bolu'da DEAŞ operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

30.12.2021 15:54
Son dakika haberi... Bolu'da DEAŞ operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

Son dakika haber... Bolu'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 2 şüpheli tutuklandı.

Bolu'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında, Borazanlar ve Bahçelievler mahallelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda, örgütün eylemlerinde yer aldığı iddia edilen 2 Irak uyruklu gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Savcılık ifadelerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan 2 şüpheli tutuklandı.

Son dakika haberi... Bolu'da DEAŞ operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
Son dakika haberi... Bolu'da DEAŞ operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
Son dakika haberi... Bolu'da DEAŞ operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
Son dakika haberi... Bolu'da DEAŞ operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

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Emniyet Müdürlüğü, Terör, DEAŞ, Bolu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Bolu'da DEAŞ operasyonunda 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Bolu'da DEAŞ operasyonunda 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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