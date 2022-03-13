Son dakika haber: Eşini silahla yaraladığı öne sürülen zanlı adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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Son dakika haber: Eşini silahla yaraladığı öne sürülen zanlı adliyeye sevk edildi

13.03.2022 12:40

Son dakika haberine göre Bolu'da karısını silahla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Bolu'da karısını silahla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Sağlık Mahallesi Gürgen Sokak'taki apartmanda dün tartıştığı eşi F.Ö'yü tabancayla bacağından yaraladığı öne sürülen M.Ö'nün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, adliyeye sevk edildi.

Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi'nde tedavi gören kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Son dakika haber: Eşini silahla yaraladığı öne sürülen zanlı adliyeye sevk edildi
Son dakika haber: Eşini silahla yaraladığı öne sürülen zanlı adliyeye sevk edildi
Son dakika haber: Eşini silahla yaraladığı öne sürülen zanlı adliyeye sevk edildi

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Bolu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Eşini silahla yaraladığı öne sürülen zanlı adliyeye sevk edildi - Son Dakika


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