Son dakika haberi... Bolu'da gelenek haline gelen 5 asırlık "Nevruz ateşi" Kovid-19 tedbirleri alınarak yakılacak - Son Dakika

Son dakika haberi... Bolu'da gelenek haline gelen 5 asırlık "Nevruz ateşi" Kovid-19 tedbirleri alınarak yakılacak

19.03.2021 11:31
Son dakika haberi... Bolu'da gelenek haline gelen 5 asırlık

Son dakika gündem haberi... Bolu'nun Seben ilçesindeki Nevruz Tepesi'nde, 5 asırdır her 21 Mart'ta tutuşturulan "nevruz ateşi", bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yakılacak.

Bolu'nun Seben ilçesindeki Nevruz Tepesi'nde, 5 asırdır her 21 Mart'ta tutuşturulan "nevruz ateşi", bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yakılacak.

Nevruz Bayramı, Seben ilçesinde bulunan 1440 rakımlı Nevruz Tepesi ile tepenin ayağında bulunan Alpağut köyünde 5 asırdır hiç ara verilmeden kutlanıyor.

İlçeye bağlı bütün köylerden görülen "Nevruz ateşi", ilçeye baharın geldiğini müjdelerken, tepedeki ateşi gören köy sakinleri de kendi köylerinde ateş yakarak baharın gelişini kutluyor.

Kovid-19 salgını öncesinde her yıl düzenlenen etkinliklerle karşılanan baharın gelişi, salgın nedeniyle bu yıl daha az katılımla kutlanacak.

Bir kutlama programının yapılmayacağı 21 Mart Pazar günü, Seben Belediye Başkanı Fatih Kavak ve beraberindeki kişiler, Nevruz Tepesi'nde ateş yakarak, ilçeye baharın geldiğini müjdeleyecek.

Kavak, AA muhabirine, baharın, doğanın uyanmasının müjdecisi ve yayla göçünün başlangıcı olarak nitelendirilen Nevruz Bayramı'nın, ilçede bulunan Nevruz Tepesi'nde yakılan ateşle 500 yıldır kutlandığını söyledi.

Orta Asya'dan Anadolu'ya gelen Türk boylarının bir kısmının Seben civarına yerleştiğini aktaran Kavak, "Seben'de nevruz ateşi o günden bu yana yaşanan savaş ve diğer olaylara rağmen hiç sönmemiş. Biz de bu geleneği devam ettiriyoruz. Hem dünya hem de ülkemizi etkisi altına alan koronavirüs salgınına rağmen Nevruz Tepesi'ndeki nevruz ateşi yeniden yakılacak." dedi.

Nevruz Tepesi'nde yakılacak ateş için hazırlıkların yapıldığını dile getiren Kavak, "21 Mart Pazar günü yaklaşık 10-15 kişi, Nevruz Tepesi'ne çıkarak ateşimizi yakacağız. Yaktığımız ateşle ilçe sakinlerimize ve Türk dünyasına baharın geldiğini müjdeleyeceğiz." diye konuştu.

Hisarcık, 21 Mart, Seben, Bolu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Bolu'da gelenek haline gelen 5 asırlık 'Nevruz ateşi' Kovid-19 tedbirleri alınarak yakılacak - Son Dakika


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