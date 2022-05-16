BOLU'DA HUSUMETLİSİNİ ÖLDÜREN ŞÜPHELİ ADLİYEDE - Son Dakika
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BOLU'DA HUSUMETLİSİNİ ÖLDÜREN ŞÜPHELİ ADLİYEDE

16.05.2022 15:11

BOLU'da, köyde tartıştığı aralarında husumet olduğu öne sürülen Sabahattin Başaran'ı (37) tabancayla ateş ederek öldüren Sadık K. (56), adliyeye sevk edildi.

BOLU'da, köyde tartıştığı aralarında husumet olduğu öne sürülen Sabahattin Başaran'ı (37) tabancayla ateş ederek öldüren Sadık K. (56), adliyeye sevk edildi.

Olay, dün sabah saatlerinde Bolu merkeze bağlı Piroğlu köyü Tekkeler Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sabahattin Başaran ile Sadık K. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Sadık K, yanındaki tabancayla Sabahattin Başaran'a ateş açtıktan sonra kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Sabahattin Başaran, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Bolu Abant İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sabahattin Başaran, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından kaçan Sadık K. yaklaşık 5 kilometre uzakta, jandarma tarafından üzerinde tabanca ile yakalanarak gözaltına alındı. İşlemleri tamamlanan Sadık K., jandarmanın güvenlik önlemleri arasında adliyeye sevk edildi. Sadık K.'nin yakınları da adliye önünde bekledi.

BOLU'DA HUSUMETLİSİNİ ÖLDÜREN ŞÜPHELİ ADLİYEDE
BOLU'DA HUSUMETLİSİNİ ÖLDÜREN ŞÜPHELİ ADLİYEDE
BOLU'DA HUSUMETLİSİNİ ÖLDÜREN ŞÜPHELİ ADLİYEDE
BOLU'DA HUSUMETLİSİNİ ÖLDÜREN ŞÜPHELİ ADLİYEDE
BOLU'DA HUSUMETLİSİNİ ÖLDÜREN ŞÜPHELİ ADLİYEDE
BOLU'DA HUSUMETLİSİNİ ÖLDÜREN ŞÜPHELİ ADLİYEDE

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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