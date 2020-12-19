Son dakika haberi: Bolu'da iş kazası: 1 yaralı - Son Dakika

Burada tedavi altına alınan işçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İş arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Hayri T'yi olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine götürdü.

Alınan bilgiye göre, Büyük Cami Mahallesi İzzet Baysal Caddesi üzerinde bulunan bir inşaatta çalışan Hayri T. dengesini kaybederek merdivenden düştü.

Bolu 'da bir inşaatta çalışırken merdivenden düşen işçi yaralandı.

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