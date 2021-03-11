Son dakika haberi! Bolu'da otobüsler tam kapasite hizmet verecek - Son Dakika

Son dakika haberi! Bolu'da otobüsler tam kapasite hizmet verecek

11.03.2021 13:25
Son dakika haberi! Bolu'da otobüsler tam kapasite hizmet verecek, System.String[]

Son dakika haberleri... BOLU'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında yarı kapasiteyle çalışan otobüslerin normal kapasitede yolcu taşımasına, otogarlardaki yeme içme alanlarının ruhsatlarında belirtilen saatlerde faaliyet göstermesine karar verildi.

BOLU'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında yarı kapasiteyle çalışan otobüslerin normal kapasitede yolcu taşımasına, otogarlardaki yeme içme alanlarının ruhsatlarında belirtilen saatlerde faaliyet göstermesine karar verildi.

Bolu Valiliği İl Hıfzıssıhha Meclisi, Vali Ahmet Ümit başkanlığında toplandı. Mecliste alınan kararlarla ilgili Valilikten açıklama yapıldı. Kontrollü normalleşme dönemine girildiğinin belirtildiği açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Salgınla mücadele sürecinde alınan tedbirlerde göz önünde tutulan üretim, imalat ve tedarik zincirlerinin aksamaması ilkesi açısından önem taşıyan ulaşım faaliyetlerinde etkinliğin sağlanması ve seyahat edenlerin mağduriyet yaşamaması amacıyla yolcu taşımacılığı faaliyeti gerçekleştirmek üzere Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca düzenlenen B1, B2, D1, D2 ve D4 yetki belgesi kayıtlı olan taşıtlarda, başta HES kodu sorgulanması zorunluluğu olmak üzere Sağlık Bakanlığı Kovid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi'nde belirtilen tedbirlere uymak kaydıyla, ruhsatlarında belirtilen yolcu kapasitesi oranında yolcu kabul edilmesine karar verildi. İlimiz risk gruplandırmasında çok yüksek risk grubuna girmediği sürece terminal ve gar binalarında bulunan yeme içme yerlerinin, aynı rehberde yer alan tedbirlere uymak kaydıyla İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin kararıyla getirilen açılış kapanış saatlerine bağlı olmaksızın, iş yeri açma ve çalışma ruhsatlarında belirtilen çalışma saatlerine uygun faaliyet göstermeleri kararlaştırıldı.


Sağlık Bilimleri Fakültesi, Kamu, Bolu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Bolu'da otobüsler tam kapasite hizmet verecek - Son Dakika


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