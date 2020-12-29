Son dakika haberi | Bolu'da Kovid-19 kurallarına uymayan 86 kişiye para cezası verildi
29.12.2020 09:45
Son dakika haberi... Bolu'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında son 4 günde sokağa çıkma kısıtlaması, maske, sosyal mesafe ve izinsiz seyahat kurallarına uymayan 86 kişiye 49 bin 340 lira para cezası kesildi.
Bolu'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında son 4 günde sokağa çıkma kısıtlaması, maske, sosyal mesafe ve izinsiz seyahat kurallarına uymayan 86 kişiye 49 bin 340 lira para cezası kesildi.
Bolu Valiliğinden alınan bilgiye göre, polis ve jandarma ekiplerince Kovid-19 ile mücadele kapsamında 25-28 Aralık tarihlerinde kent genelinde denetim gerçekleştirildi.
Denetimlerde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 66, maske takmayan ve maske kullanım kuralına uymayan 11, sosyal mesafe kuralını ihlal eden 4 ve izinsiz seyahat kuralına uymayan 5 olmak üzere toplamda 86 kişiye 49 bin 340 lira ceza uygulandı.
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