Bolu'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske takmayan 2 bin 56 kişiye 1 milyon 850 bin 400 lira idari ceza kesildi.

Valilikten alınan bilgiye göre, jandarma ve polis ekipleri, sorumluluk alanları içerisinde maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymayanlara yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Jandarma ve polis bölgesinde son 78 gün içinde maske takmayan veya yanlış takan 2 bin 56 kişiye 900'er liradan toplam 1 milyon 850 bin 400 lira ceza uygulandı.

Bu arada, İzzet Baysal Caddesi, Atatürk Orman Parkı ve Karaçayır Parkı gibi kentin en işlek mekanlarında İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından maske, sosyal mesafe ve hijyen denetimleri devam ediyor.