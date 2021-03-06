Son dakika haberi: Bolu'da otomobilde uyuşturucuyla yakalanan iki şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramada, B.Y. (30) ile B.P'nin (32) üzerlerinde bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Bolu 'da otomobilde uyuşturucu maddeyle yakalanan iki şüpheli gözaltına alındı.

Prof. Dr. Naci Görür'den Büyükçekmece ve Küçükçekmece için kritik uyarı: Buralar şu anda bile kayıyor