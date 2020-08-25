Son dakika haberi: Bolu'da piyasa değeri 100 bin lira kaçak cep telefonu aksesuarları yakalandı

Son dakika haberine göre Bolu'da, polis ekiplerinin operasyonunda piyasa değeri yaklaşık 100 bin lira olan gümrük kaçağı cep telefonu aksesuarları ile yakalanan sürücü gözaltına alındı.

Bolu'da, polis ekiplerinin operasyonunda piyasa değeri yaklaşık 100 bin lira olan gümrük kaçağı cep telefonu aksesuarları ile yakalanan sürücü gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden İstanbul'a gümrük kaçağı cep telefonu aksesuarları götürüldüğü ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler, TEM Otoyolu üzerinde kurulan uygulama noktasında şüpheli aracı durdurdu. Araç içerisinde yapılan aramalarda 739 adet cep telefonu kılıfı, 156 adet cep telefonu ekranı, 70 adet telefon şarj adaptörü, 76 tane USB kablosu ve 13 adet kablosuz telefon kulaklığı ele geçirildi. Piyasa değeri yaklaşık 100 bin lira olan ürünlere el konulurken, araç sürücüsü E.Ü. gözaltına alındı. - BOLU

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2020 16:06

Kaynak: İHA

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