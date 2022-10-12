Son dakika haberi! Bolu'da rampada kayan kamyondan atlayan sürücü öldü - Son Dakika
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Son dakika haberi! Bolu'da rampada kayan kamyondan atlayan sürücü öldü

12.10.2022 10:38
Son dakika haberi! Bolu'da rampada kayan kamyondan atlayan sürücü öldü

Son dakika haber: Bolu'nun Kıbrıscık ilçesinde, rampada kayan kamyondan atlamak isteyen sürücü aracın altında kalarak hayatını kaybetti.

Bolu'nun Kıbrıscık ilçesinde, rampada kayan kamyondan atlamak isteyen sürücü aracın altında kalarak hayatını kaybetti.

İbrahim Karakaya idaresindeki 14 EV 121 plakalı tavuk kasası yüklü kamyon, Deveci köyü yakınlarında rampa çıkarken geri kaymaya başladı. Aracı durduramayınca atlamak isteyen sürücü kamyonun altında kaldı.

Yoldan geçen sürücülerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık personeli, Karakaya'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.

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Kaynak: AA

İbrahim Karakaya, Bolu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Bolu'da rampada kayan kamyondan atlayan sürücü öldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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