Sağanak sele neden oldu

İlçede öğle saatlerinde etkisini artıran sağanak, Çeltikdere köyündeki iki mahalleden geçen 7 derenin taşmasına neden oldu.

Çin'de etkili olan şiddetli yağışlar su baskınlarına neden oldu

Kaynak: AA

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