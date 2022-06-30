Son dakika haberi | Bolu'da şampuan şişesinde uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haberi | Bolu'da şampuan şişesinde uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı

30.06.2022 16:10
Son dakika haberi | Bolu'da şampuan şişesinde uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı

Son dakika gündem haberi... Bolu'da yolcu otobüsünde şampuan şişesinde uyuşturucuyla yakalandığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Bolu'da yolcu otobüsünde şampuan şişesinde uyuşturucuyla yakalandığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde bulundurma ve ticaretinin önlenmesine yönelik Anadolu Otoyolu'nda uygulama yaptı.

Yolcu otobüsünü durduran ekipler, yolcu K.K'nin (38) üzerinde ve eşyalarında yaptığı aramada, şampuan şişesinin içerisinde bir miktar metamfetamin, bonzai ve skunk ele geçirdi.

Gözaltına alınan ve işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

YORUMLAR
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Yolcu otobüsüne uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı Yolcu otobüsüne uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Anadolu Otoyolu, Bolu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Bolu'da şampuan şişesinde uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi | Bolu'da şampuan şişesinde uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı - Son Dakika
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