Yolcu otobüsünü durduran ekipler, yolcu K.K'nin (38) üzerinde ve eşyalarında yaptığı aramada, şampuan şişesinin içerisinde bir miktar metamfetamin, bonzai ve skunk ele geçirdi.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Anadolu Otoyolu, Bolu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi | Bolu'da şampuan şişesinde uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı - Son Dakika

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