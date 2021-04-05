Son dakika haberi | Bolu'da sanayi sitesindeki iş yerinde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Son dakika haberi | Bolu'da sanayi sitesindeki iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

05.04.2021 12:19
Son dakika haberi | Bolu'da sanayi sitesindeki iş yerinde çıkan yangın söndürüldü, System.String[]

Son dakika gündem haberi... Bolu'da sanayi sitesindeki iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bolu'da sanayi sitesindeki iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Küçük Sanayi Sitesi'nde Ayhan K'ye ait otogaz faaliyeti yürütülen iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangının kısa sürede büyümesi üzerine bölgeye Bolu Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bu sırada bazı iş yeri sahipleri, hortumlarla yangının dükkanlarına sıçramasını önlemeye çalıştı.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında iş yerinde hasar oluştu, içerideki bir otomobil kullanılamaz hale geldi.

İtfaiye, Yangın, Bolu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Bolu'da sanayi sitesindeki iş yerinde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika


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