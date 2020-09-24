Son dakika haber | Bolu'da 11 tarihi sikke ve 7 heykel ele geçirildi

Son dakika gelişmesine göre BOLU'da, jandarma ekiplerinin durdurduğu otomobilde yapılan aramada, 11 sikke ve 7 heykel ele geçirildi.

BOLU'da, jandarma ekiplerinin durdurduğu otomobilde yapılan aramada, 11 sikke ve 7 heykel ele geçirildi. Bolu Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışması sonucu tarihi eser kaçakçılığı yaptığı iddia edilen kişinin bulunduğu otomobili takibe aldı. Ekiplerin durdurduğu otomobilde yapılan aramada, tarihi eser niteliği taşıyan 11 sikke ve 7 heykel ele geçirildi. Araçta bulunan kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.



Jandarma, Heykel, Bolu, Güncel, Son Dakika Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 11:43 - Kaynak: DHA Son Dakika › Güncel › Son dakika haber | Bolu'da 11 tarihi sikke ve 7 heykel ele geçirildi - Son Dakika

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