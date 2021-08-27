Bolu'da babası tarafından vurulan kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika

Bolu'nun Gerede ilçesinde tartıştığı babası tarafından evinin önünde av tüfeği ile vurulan kişi hayatını kaybetti.

İddiaya göre, ilçeye bağlı Göynükören köyünde yaşayan Mehmet Doğançay (36) ile babası Lütfü Doğançay (52) arasında bilinmeyen nedenle tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine baba Doğançay, evin önünde bekleyen oğluna av tüfeği ile ateş etti.

Tüfekten çıkan mermilerin isabet ettiği Mehmet Doğançay'ın ihbar üzerine olay yerine sağlık ekiplerinin yaptığı ilk muayenede hayatını kaybettiği belirlendi.

Köye gelen jandarma ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemleri alırken, oğlunu vurduktan sonra kaçan Lütfü Doğançay'ın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olayda hayatını kaybeden Mehmet Doğançay'ın cenazesi ise olay yerine gelen Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Gerede Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.