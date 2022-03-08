Son dakika haberi... Bolu'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama - Son Dakika
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Son dakika haberi... Bolu'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

08.03.2022 17:02
Son dakika haberi... Bolu'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Edinilen son dakika gelişmesine göre Bolu'da narkotik ekiplerinin kent merkezinde yaptıkları operasyonlarda uyuşturucu maddelerle yakalanan 2 kişi tutuklandı.

Bolu'da narkotik ekiplerinin kent merkezinde yaptıkları operasyonlarda uyuşturucu maddelerle yakalanan 2 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde bulundurma ve ticaretinin önlenmesine yönelik şehir içinde çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda 17 gram esrarla yakalanan E.K. (41) ve 5,5 gram metamfetaminle yakalanan M.Z.M. (33) gözaltına alındı. İfadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülen şüpheliler işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - BOLU

Son dakika haberi... Bolu'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

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Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Narkotik, Bolu, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... Bolu'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Bolu'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama - Son Dakika
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