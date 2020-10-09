Son dakika haberi | Yakınlarının iki gündür haber alamadığı kişi evinde bulundu

Son dakika haber... Bolu'da yakınlarının iki gündür haber alamadığı kişi, polis ekiplerince evinde bulundu.

Bolu'da yakınlarının iki gündür haber alamadığı kişi, polis ekiplerince evinde bulundu. Karaçayır Mahallesi Gülez Sokak'taki apartmanda ikamet eden Yılmaz K'den (62) iki gündür haber alamayan yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis, sağlık ve itfaiye ekipleri, Yılmaz K'nin kaldığı daireye balkon ve pencereden girmeye çalıştı. Başarılı olamayan ekipler, çilingir yardımıyla eve girmeye çalıştıkları esnada kapıyı açan Yılmaz K. kısa süreli şaşkınlık yaşadı. Ekiplere ne yaptıklarını soran Yılmaz K'ye polisler, yakınlarının kendisinden haber alamadıkları ihbarında bulunduğunu söyledi. Yılmaz K. rahatsız olduğu için evden çıkmadığını belirtti.

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